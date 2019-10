Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein elektrisches Schiebetor an der Straße Im Gleisbogen. Der Sachschaden an dem Tor wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Montag, um 18:20 Uhr, beobachteten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht an der Kirchhellener Straße. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Opel Corsa beschädigte einen geparkten weißen Seat Leon bei der Vorbeifahrt. An dem Seat entstand 2.000 Euro Sachschaden. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Bottrop

In der Zeit zwischen Samstag 18:30 Uhr und Montag 07:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Dacia Lodgy. Das Auto war am Fahrbahnrand der Rheinstahlstraße geparkt. Es entstand 8.000 Euro Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

