Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall Personenschaden

Johanniskreuz: Samstag, 01.06.2019, 19:45 Uhr (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Mann aus Hauenstein bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48 in Richtung Johanniskreuz. Der Mann war mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als er im Einmündungsbereich zur Landesstraße 496 die Vorfahrt von einem PKW genommen bekam. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, wich der 19-Jährige aus und kam hierbei zu Fall. Der verursachende PKW setzte seine Fahrt in Richtung Johanniskreuz fort, ohne sich um den verletzten Zweiradfahrer zu kümmern. Von dem PKW, bei dem es sich um einen silberfarbenen VW Touran handelte, ist lediglich die Städtekennung "KL" bekannt. Im Fahrzeug befanden sich zwei weibliche und eine männliche Person. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Abschürfungen. An dem Zweirad entstand ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

