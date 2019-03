Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrer unter Drogen

Am Donnerstag und Freitag zog die Polizei in Göppingen zwei Autofahrer aus dem Verkehr.

Am Donnerstag fuhr ein 20-Jähriger in der Straße Weingärten. Eine Polizeistreife kontrollierte den VW-Fahrer gegen 16 Uhr. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Ähnlich erging es einem VW-Fahrer am Freitag. Kurz vor 1 Uhr stoppte die Polizei den 25-Jährigen in der Geislinger Straße. Auch er musste nach einem positiven Test eine Blutprobe abgeben. Beide Autofahrer durften nicht mehr weiterfahren. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Wer unter Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

