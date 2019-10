Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei kontrollierte Fahrzeuge mit defektem Licht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen führte in der vergangenen Woche schwerpunktmäßig Beleuchtungskontrollen an Fahrzeugen durch. Bei einem Schwerpunkteinsatz am Donnerstag stellten die Beamten 21 Mängelkarten aus, erhoben 20 Verwarngelder und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Intaktes Licht ist gerade in der Dunkelheit wichtig, damit Verkehrsteilnehmer einen wahrnehmen. Das gilt insbesondere für die Winterzeit. Falsch eingestellte Scheinwerfer können andere blenden, während defekte Lichter die Gefahr erhöhen, zu spät oder gar nicht gesehen zu werden.

Im Laufe der Kontrollen ahndeten die Beamten auch weitere Verstöße. Eine Anzeige schrieben sie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und untersagten einmal die Weiterfahrt aufgrund von Fahrzeugmängel. Drei Verwarngelder erhoben die Polizisten wegen des Verstoßes gegen die Sozialvorschriften, schrieben sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Ladung nicht richtig gesichert war und erhoben vier Verwarngelder aufgrund sonstiger Verstöße. Zudem mussten 26 Fahrer ein Verwarngeld für zu schnelles Fahren zahlen.

