Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vorfall in Nostorf wird als missbräuchliche Anwendung einer Schusswaffe gewertet

Boizenburg /Nostorf (ots)

Der Vorfall am Donnerstagnachmittag in Nostorf, bei dem ein 60-jähriger Mann durch ein Jagdgewehr am Kopf schwer verletzt wurde, wird nach Angaben der unteren Jagdbehörde des Landkreises- Ludwigslust- Parchim nicht als Jagdunfall, sondern als missbräuchliche Verwendung einer Schusswaffe auf einem umfriedeten Gehege gewertet. Bei dem Stück Damwild, welches der 74-Jährige erlegen wollte, handelt es sich den Angaben zufolge um ein Zuchttier. Unbenommen davon bleiben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

