Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfallfahrer stand in Fahndung

Bandenitz / Stolpe (ots)

Nach der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der BAB 24 nahe Bandenitz hat die Polizei einen Unfallbeteiligten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach dem 36-Jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher wurde wegen einer vergangenen Straftat bereits mit Haftbefehl gefahndet. Er soll einen Strafbefehl in Höhe von rund 3.300 Euro wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr nicht bezahlt haben, worauf ein für diesen Fall zuständiges Amtsgericht in Baden-Württemberg einen Haftbefehl erließ. Wie sich weiter herausstellte, hätte der 36-Jährige nicht mehr mit einem Kraftfahrzeug fahren dürfen, da ihm laut Gerichtsbeschluss der Führerschein entzogen wurde.

Bei dem Unfall gestern soll der 36-Jährige wegen angeblichen Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen PKW verloren haben, worauf er auf ein vorausfahrendes PKW- Gespann auffuhr. Zwar wurde dabei niemand verletzt, jedoch entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Bezüglich dieses Unfalls wird gegen den 36-jährigen LKW- Fahrer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

