Witten (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

In den späten Nachmittag-/Abendstunden des gestrigen 27. Novembers kam es an der Winkelstraße in Witten zu einem Tötungsdelikt.

Eine Wittenerin (43) ist verdächtig, in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer auf ihren Ehemann (45) eingestochen zu haben, der dort wenig später verstarb.

Nach der Tat informierte die deutlich alkoholisierte Frau gegen 20 Uhr den Rettungsdienst und ließ sich widerstandslos von den nachfolgend hinzugerufenen Polizeibeamten festnehmen.

Die von Kriminalhauptkommissar Andreas Jeschke geleitete Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Bochum, Staatsanwalt Maibaum, haben die Ermittlungen aufgenommen.

Noch am heutigen Mittwoch wird die 43-Jährige bei Gericht vorgeführt.

Die Ermittlungen, auch zu einem möglichen Tatmotiv, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell