POL-BO: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots) - In einen Kindergarten in Herne-Holsterhausen ist eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit vom 26. November, 20 Uhr, und 27. November, 7 Uhr, drangen Unbekannte auf das Gelände an der Holsterhauser Straße 70. Die Kriminellen hebelten ein Fenster des Hortes auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Mehrere Türen sowie Schränke wurden im Inneren gewaltsam geöffnet. Die Täter flüchteten über dem Einstiegsweg von der Örtlichkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nichts entwendet worden.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Herner Regionalkommissariat (KK 35) unter der Rufnummer 02323 950-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

