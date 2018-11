POL-BO: Überfall im Firmenbüro: Maskiertes Täter-Trio flüchtet mit Bargeld!

Bochum (ots) - In den gestrigen Abendstunden (26. November) ist es in einer Firma in der Bochumer Innenstadt zu einem Überfall gekommen. Drei maskierte Männer attackierten einen Angestellten (36) und flüchteten anschließend mit Bargeld vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall.

Gegen 19.15 Uhr befand sich der Mitarbeiter in einem Büroraum am Springerplatz 40. Er wurde von drei Unbekannten überrascht - einer hielt ihn fest, verdeckte die Augen und drückte ihn auf einem Tisch, die anderen beiden durchsuchten in dieser Zeit die Räumlichkeiten. Anschließend bekam der Angestellte einen Schlag ins Gesicht, so dass er zu Boden stürzte.

Die Kriminellen rannten mit der Beute in unbekannte Richtung davon. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld aus einer Geldkassette.

Der 36-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise zu dem kriminellen Trio geben?"

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

