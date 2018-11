POL-BO: Tragischer Verkehrsunfall - Seniorin (85) tödlich verletzt

Tragischer Verkehrsunfall auf der Alleestraße in Bochum. Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am gestrigen 26. November, gegen 17 Uhr, in Bochum. Ein 19-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Alleestraße in Richtung Westring. In Höhe der Hausnummer 48 überholte der junge Mann einen vor ihm haltenden Pkw. Dabei übersah er eine 85-jährige Bochumerin, welche mit ihrem Rollator die Alleestraße aus Richtung eines Supermarktes überquerte. Bei der anschließenden Kollision wurde die Seniorin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Leider erlag sie hier ihren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme wurde die Alleestraße bis 19.30 Uhr in Richtung Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

