POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Rathaus - Mähroboter entwendet - Mehlstaub löst Brandalarm aus - Ill. Müllentsorgung - Sachbeschädigungen - Randalierer musste zwei Mal in die Zelle - Sonstiges

Fichtenau: Baucontainer angegangen

Zwischen Freitag und Montag wurde versucht einen Baucontainer, der in Wildenstein bei den Sportanlagen abgestellt war, aufzubrechen. Aufgrund der massiven Verriegelung des Containers blieb es allerdings beim Versuch. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Crailsheim: Mähroboter entwendet

Ein Gardena Mähroboter im Wert von 672 Euro wurde am Samstagabend um kurz vor 22:15 Uhr in der Straße Am Löwengang entwendet. Der Dieb überstieg hierzu einen Zaun und entwendete das Gerät. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Gerätes nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW Toyota Proace, welcher auf einem P+M Parkplatz in der Grenzstraße abgestellt war, wurde zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend die Heckscheibe eingeschlagen und der Scheibenwischer abgebrochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Crailsheim: Mehlstaub löst Brandalarm aus

Am Sonntag um kurz nach 23 Uhr wurde die Feuerwehr Crailsheim und Onolzheim zu einem Brandalarm in eine Firma in der Roßfelder Straße gerufen. Vor Ort stellten die 16 Einsatzkräfte fest, dass ein Mehlschlauch geplatzt ist und deswegen die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Gerabronn: Rollerfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung von über 2 Promille stürzte am Sonntag um 13:45 Uhr ein 67-jähriger Rollerfahrer und verletzt sich hierbei. Der Mann befuhr die Kreisstraße von Beimbach in Richtung Gerabronn. Er kam von der Straße ab und stürzte im anschließenden Grünstreifen. Der Zweitradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Kreßberg: Illegale Müllentsorgung

Auf einem Schotterweg am Wald in Bergbronn-Vehlenberg konnte am Sonntag um 14:10 Uhr festgestellt werden, dass dort quasi ein komplettes Schlafzimmer entsorgt wurde. Hinweise auf bislang unbekannten Umweltsünder nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Schlägerei vor Diskothek

Vor einer Diskothek in der Hofäckerstraße kam es am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten. Bei dem Streit unter mehreren jungen Männern wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Renault

An einem Renault Twingo wurde am Sonntagmorgen um kurz nach 04:30 Uhr der rechte Außenspiegel mutwillig abgetreten. Es konnte beobachtet werden, wie ein Mann, der mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Beinstreifen, einem dunklen Oberteil sowie einer Basecap bekleidet war, den Spiegel mutwillig beschädigte. Der Mann entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Hammersbachweg bzw. in Richtung Ellwanger Straße. Hinweise auf den Vandalen erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Blaufelden: Reifen zerstochen

An einem PKW Dacia Sandero, welcher im Sigisweiler Weg abgestellt war, wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Crailsheim: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Am Samstag um 11:20 Uhr kollidierte auf der Kreisstraße 26,43, zwischen der B290 und Alexandersreut, ein VW Passat eines 54-Jährigen mit einem Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Reh flüchtete nach dem Unfall in den angrenzenden Wald. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Satteldorf: Einbruch ins Rathaus

Ein bislang unbekannter Einbrecher hebelte im Erdgeschoss ein Fenster zum Flur auf und drang so in das Rathaus ein. Im Gebäudeinneren wurden anschließend mehrere Türen aufgehebelt und anschließend sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Weiterhin öffnete der Dieb sämtliche Fenster. Aus einem Schrank wurden mehrere Souvenirs entwendet. Über weiteres Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Der Einbruch wurde am Samstag um kurz vor 18 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Einbruch, verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Stimpfach: Sachbeschädigung durch Sprühfarbe

Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurden am Reiglersbachstausee in der Hochbronner Straße mehrere Verkehrszeichen, zwei Mülleimer und eine Umkleidekabine mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinwiese erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Kreßberg: Motorradfahrer stürzt

Am Samstag um 12 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lenker eines BMW-Motorrades von Riegelbach in Richtung Schönbronn. In der Steigung kam das Motorrad in einer Rechtskurve auf Straßenschotter zum Rutschen und der Fahrer stürzte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Motorrad liefen Betriebsstoffe aus, weswegen die Feuerwehr Kreßberg mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort kamen. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Freitag überholte ein 29-jähriger Lenker eines Audi A5, auf der L2218 auf Höhe von Maulach, im Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Hierbei übersah der Audi-Fahrer zudem, dass ein vorausfahrender 23-jähriger VW Bus-Fahrer bereits längere Zeit blinkte, um nach links abzubiegen. Der Audi erfasste den VW Bus am Heck und schleuderte das Fahrzeug in den dortigen Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Crailsheim: Omnibus beschädigt und geflüchtet

Am Freitag um 04.15 Uhr lieferte ein Paketfahrer bei einer Firma in der Haller Straße ein Paket aus. Anschließend rangierte das Paketfahrzeug auf dem Firmengelände und beschädigte dabei einen dort abgestellten Reisebus. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Gaildorf: Radfahrer schwer verletzt

Am Samstag um kurz nach 11:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Lenker eines PKW Mazda rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Schubert-u.-Salzer-Straße ein. Hierbei übersah der PKW-Lenker einen 40-jährigen bergabfahrenden Mountainbike-Lenker. Der Radfahrer prallte gegen den PKW, stürzte und verletzte sich schwer, obwohl er einen Helm trug. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Schwäbisch Hall: Randalierer musste zwei Mal in die Zelle

Gleich zweimal hintereinander musste am Wochenende ein 60 Jahre alter Randalierer in Gewahrsam genommen werden. In der Nacht zum Sonntag (00:45 Uhr) hatten Anwohner gemeldet, dass der 60-Jährige in seiner Wohnung randaliert und die Nachtruhe störe. Nachdem er zunächst erfolglos zur Ruhe ermahnt wurde, rückte die Streife in der Nacht ein zweites Mal an. Hierbei bedrohte der alkoholisierte Mann die Beamten und schlug die Verglasung seiner Türe ein. Daraufhin wurde der Mann überwältigt und zur Ausnüchterung zum Polizeirevier verbracht.

Nachdem er am Montagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen wurde, randalierte er an seiner Wohnanschrift erneut und schrie um 07:00 Uhr im Treppenhaus umher. Nachdem sich der Zustand nicht besserte, verständigte gegen 09:45 Uhr ein Nachbar erneut die Polizei und bat um Hilfe. Schließlich musste der 60-Jährige erneut in Gewahrsam genommen werden, um die fortlaufende Störung zu beseitigen. Eine Alkoholüberprüfung hatte bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von beinahe 2 Promille ergeben.

Die Gebühren für Transport und Übernachtung muss der 60-Jährige bezahlen. Ferner droht ihm ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Michelfeld: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Roten Steige ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von circa 11.000 Euro entstanden. Ein 23 Jahre alter VW-Lenker hatte um 15:58 Uhr die B 14 in Richtung Michelfeld befahren und war auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 46-Jährigen aufgefahren, der verkehrsbedingt angehalten hatte.

Schwäbisch Hall: VW-Lenker durch rücksichtslose Fahrweise aufgefallen - Geschädigte gesucht

Ein 54 Jahre alter Fahrer eines VW Golf ist am Samstagnachmittag auf der B 19 zwischen Autobahnanschlussstelle Kupferzell und Schwäbisch Hall durch gefährliche Fahrweise aufgefallen. Er hatte kurz vor 14:00 Uhr mehrere Fahrzeuge überholt und entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet. Am Ortsbeginn von Schwäbisch Hall überfuhr er eine Verkehrsinsel, wodurch jedoch kein Schaden entstand. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der 54-Jährige ermittelt werden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den VW Golf gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 zu melden.

