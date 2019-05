Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 26.05.2019, 12:00 Uhr - 3 Unfälle, 1 Brand

Aalen (ots)

Fellbach - Unfallflucht/Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 21:55 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Audifahrer in Fellbach die Stuttgarter Straße. Auf dem rechten Fahrstreifen neben ihm fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer, welcher nach einer Ampel auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte und hierbei den Audi des 21-jährigen übersah. Nach dem Zusammenstoß fuhr der junge Mann an den Fahrbahnrand, während der Unfallverursacher einfach in Richtung Stuttgart weiterfuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei in Fellbach bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen dunklen PKW handeln.

Backnang - Verkehrsrowdie hat Unfall gebaut / Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Fiat Panda-Fahrer in Backnang die Stuttgarter Straße aus Richtung Weissach kommend. Einem 37 Jahre alten BMW-Fahrer fuhr dieser zu langsam, so dass er dicht auffuhr und mehrfach versuchte zu überholen. Dies musste er mehrfach abbrechen, da ihm Gegenverkehr entgegen kam. Auf Höhe des Heininger Kreisels wollte der 37-jährige erneut überholen. Er fuhr hierbei über den Kreisverkehr und bremste danach den Fiat Panda aus. Dieser konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen der rücksichtslosen Fahrweise oder weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 07191/909-0 zu melden.

Backnang - Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Junge mit einem BMW in Backnang die Stuttgarter Straße. An der Einmündung mit der Industriestraße wollte er in diese Abbiegen. Da er aber deutlich zu schnell unterwegs war und dazu noch zu tief ins Glas geschaut hatte, verlor er die Kontrolle über den BMW und fuhr nahezu ungebremst auf einen dortigen Ampelmast. Da der BMW nun ein Totalschaden sein dürfte und erst wenige Wochen alt war, beträgt der Sachschaden über 40.000 Euro. Der Jugendliche musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Waiblingen - Brand einer Dehnfuge

Am Sonntag gegen 03:15 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Haus in Waiblingen in der Straße "Im Raisger" gerufen, da im dortigen Treppenhaus Brandgeruch wahrgenommen wurde. Bei der Nachschau konnte dann festgestellt werden, dass Rauchschwaden in der Tiefgarage unter der Decke hervorquellen. Als Ursache wurde der Brand von Dämmmaterial um ein Abwasserrohr festgestellt. Dies war durch eine brennende Dehnfuge ebenfalls in Brand geraten. Weshalb die Dehnfuge zu brennen begonnen hatte, konnte nicht festgestellt werden. Die Dehnfuge wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Offene Flammen konnten nicht festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurden im Haus mehrere Luftmessungen durchgeführt, um eine Gefahr für die Bewohner auszuschließen.

