POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Auseinandersetzungen, Fahrzeugbrände, Sachbeschädigungen, Diebstähle

Aalen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Heide fuhr eine 23-jährige VW-Lenkerin Am Sonntag gegen 14 Uhr gegen einen geparkten Ford Kuga. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

In einem Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße wurde am Samstag zwischen 15.20 Uhr und 16.15 Uhr vermutlich durch Fußtritte ein Begrenzungspfosten beschädigt, der an der Decke am Ende der Auffahrt zur Ebene 4 angebracht war. Dadurch wurde ein in diesem Bereich geparkter Pkw Daimler Benz beschädigt.

Aalen: Küchenbrand

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Küchenbrand im Geierweg, nachdem eine 78-jährige Bewohnerin eine Pfanne auf dem Herd vergessen hatte. Das darin befindliche Fett hatte sich entzündet und die Dunstabzugshaube in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit 27 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung im Einsatz. An der Küche entstand Schaden von ca. 8000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Fachsenfelder Straße/Hasenbühlweg fuhr ein 43-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 12.25 Uhr auf eine verkehrsbedingt haltende 59-jährige VW-Lenkerin auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Da beim Verursacher zumindest leichte Alkoholeinwirkung festgestellt wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Rainau: Einbruch in Bauwagen

In einen Bauwagen, der als Treffpunkt von Jugendlichen dient und in der Laubengasse aufgestellt ist, wurde zwischen Freitagabend und Samstagabend die Metalltüre zum Lagerraum aufgebrochen und mehrere Flaschen Alkoholika entwendet. Anschließend wurde im Hauptraum ein hinter der Theke in einer Schublade liegender Geldbeutel mit einem kleineren Bargeldbetrag entwendet.

Bopfingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Samstagnachmittag wechselte ein 56-jähriger VW-Lenker gegen 15 Uhr auf der zweispurigen B 29 zwischen Aufhausen und Lauchheim auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen dort fahrenden 35-jährigen VW-Lenker, wodurch ein Schaden von ca. 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagmittag befuhr ein Pkw-Lenker gegen 12.10 Uhr die Dalkinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Verkehrsinsel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug konnte kurz danach in der Königsberger Straße festgestellt werden. Da der Verursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden an seinem Pkw wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Pkw in Brand geraten

Vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum eines Pkw Seat hat am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr zum Brand des Fahrzeuges geführt, das kurz zuvor von seinem Besitzer in der Flachsäckerstraße abgestellt worden war. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war zur Brandbekämpfung ausgerückt. Bis zu ihrem Eintreffen wurde von einem Zeugen versucht, den Brand mit einem Gartenschlauch sowie einem Feuerlöscher einzudämmen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 8000 Euro.

Heubach: Unfallflucht

Rund 700 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Opel. Dieser war am Sonntag in der Schloßstraße abgestellt. Die Unfallzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Lorch: Unfall beim Überholversuch

Ein 36-Jähriger befuhr am Sonntag mit seinem Skoda die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Etwa auf Höhe Lorch wollte er gegen 14.45 Uhr einen Vorausfahrenden überholen und scherte aus. Dabei übersah er einen auf der linken Fahrspur fahrenden 49-jährigen Ford-Lenker. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden, der Ford-Fahrer wurde zudem leicht verletzt.

Spraitbach: Brennender Pkw

Ein 65-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 14.15 Uhr die Mutlanger Straße, als plötzlich sein Mazda zu rauchen anfing. Der Mann hielt seinen Wagen an und verließ ihn zusammen mit seiner Beifahrerin unverletzt. Kurz darauf fing der Pkw Feuer und stand in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte aus und bekämpfte den Brand. Der Mazda brannte dennoch aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung

In der Bocksgasse pöbelten am Sonntag gegen 3.30 Uhr zwei 22 und 29 Jahre alte Männer mehrere andere Personen an. Es entwickelte sich daraufhin ein Streit sowie in der Folge ein Tumult, in dessen Zuge ein 18-Jähriger niedergeschlagen sowie eine 18-Jährige ebenfalls im Gesicht getroffen und leicht verletzt wurde. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mutlangen: Rollerfahrer leicht verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrollers musste am Samstagabend gegen 23.10 Uhr in der Hornbergstraße einem 76-jährigen Opel-Fahrer ausweichen. Dabei stürzte er und zog sich genauso wie sein Sozius leicht Verletzungen zu. Zudem entstand am Roller Sachschaden von rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen

Am Kesselberg in Weiler treiben vermutlich drei Jugendliche am Samstagmorgen ihr Unwesen. Gegen 4.15 Uhr zerschnitten sie eine Schnur an einem Fahnenmast, rissen einen Ast von einem Baum, warfen ein Lampenglas auf den Boden und ritzten Buchstaben und Zahlen in eine Gebäudefassade. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Am Samstag wurde zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr in der Birkenstraße ein parkender Ford Mondeo beschädigt. Der unfallflüchtige Verursacher hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl an Kugelbahn

Vermutlich in der Zeit von Freitag auf Samstag brachen Diebe den Kugelautomaten der Kugelbahn am Himmelsgarten auf. Es wurde sowohl das Münzgeld als auch sämtliche Kugeln entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Göggingen: Mit Schlagstock verletzt

Am Samstag gerieten gegen 0.30 Uhr ein 16-Jähriger sowie ein 18-Jähriger in der Hauptstraße in Streit. Plötzlich zog der Jüngere einen Schlagstock und schlug den Älteren auf den Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde musste im Krankenhaus genäht werden.

