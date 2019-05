Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 26.05.2019/12:00 Uhr - 3 Unfälle, einen Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Lorch - Bei Regen die Kontrolle über das Auto verloren Am Samstag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Lorch die B29 in Richtung Stuttgart. Aufgrund des starken Regens und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er Höhe der Anschlussstelle Lorch-Ost die Kontrolle über sein Auto und kam ins Schleudern. Der BMW des Mannes prallte danach in die Mittelleitplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn, bis er dann auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Zum Glück kam es zu keinem Zusammenstoß mit anderen Autos. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Aalen - Beim Ausparken Auto beschädigt und davon gefahren - Zeugenaufruf Am Samstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr hatte ein 26 Jahre alter Mann seinen Toyota Corolla in Aalen in der Katharinenstraße abgestellt. Als er zu seinem Auto zurück kam musste er feststellen, dass ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Toyota zusammengestoßen und einfach davon gefahren war, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher muss es sich um ein rotes Auto handeln. Nun bleibt der junge Mann vermutlich auf seinem Schaden von immerhin 2.000 Euro sitzen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/524-0 bei der Polizei zu melden.

Essingen - Beim Wenden Unfall gebaut Am Sonntag gegen 04:10 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishi die B29 in Fahrtrichtung Mögglingen. Kurz nach einer dortigen Esso-Tankstelle wendet er unvermittelt sein Auto. Ein entgegen kommender Seatfahrer konnte nicht mehr anhalten und stieß mit dem 64-jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte zudem durch die Beamten festgestellt werden, dass der Mitsubishi nicht zugelassen war. Richtig Pech hatte der Fahrer aber, da er auch noch zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Mann festgenommen. Seinen Führerschein wird er vorerst nicht vermissen, da er nun in der Justizvollzugsanstalt einsitzt.

