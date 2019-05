Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Motorradfahrer übersehen

Fellbach (ots)

Am Freitag gegen 19.30 Uhr befuhr ein 40jähriger Mercedes-Fahrer die Ausfahrt Fellbach-Süd von Waiblingen her kommend, um an der Einmündung Rommelshauser Straße in Richtung Rommelshausen nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen von Rommelshausen her heranfahrenden 31jährigen Piaggio-Lenker. Der Piaggio-Lenker leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Aufprall auf den Mercedes nicht mehr verhindern. Er flog über den Mercedes hinweg und landete auf der Fahrbahn dahinter, glücklicherweise und dank der getragenen Schutzkleidung nur leicht verletzt. Am Piaggio entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro, am Mercedes ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell