Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkw übersehen

Crailsheim (ots)

Ein 55jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitag gegen 18.30 Uhr die Landesstraße 2218 von Bergbronn kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. In Neuhaus war er gerade im Begriff nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen und übersah hierbei aufgrund der ihn blendenden Sonne einen ihm entgegen kommenden LKW-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils ca. 2500 Euro.

