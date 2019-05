Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Haall - Stand: 26.05.2019, 12:00 Uhr - Ohne Führerschein gefahren und vor der Polizei geflüchtet

Aalen (ots)

Mainhardt - Ohne Führerschein gefahren

Am Samstag gegen 12:50 Uhr wollte eine Streife in Mainhardt in der Weinsberger Straße bei einer Verkehrskontrolle einen Opel Corsa kontrollieren. Als der Fahrer dies bemerkte gab er Gas und flüchtete vor der Polizei. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen gelang es den Beamten schließlich den Fahrer des Autos ausfindig zu machen. Bei der Kontrolle war dann auch schnell klar, weshalb der Fahrer abgehauen war. Er war erst 17 Jahre alt und hatte keinen Führerschein. Zudem hatte er die Kennzeichen zuvor an einem Smart geklaut und einfach an das abgemeldete Fahrzeug geschraubt. Nun erwartet den Jugendlichen eine empfindliche Strafe.

