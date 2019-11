Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Wohnhaus

Rhede (ots)

Am Freitag hebelten Einbrecher zwischen 14.15 Uhr und 18.45 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses am Buchenweg auf und durchsuchten alle Räume. Eine Übersicht über die entwendeten Gegenstände lag zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell