Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf zum Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Stralsund (ots)

Das Kriminalkommissariat in Stralsund ermittelt gegenwärtig in einem Fall zum Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vom 21.06.2019 in Stralsund. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei neben dem Tatverdächtigen mögliche Zeugen zum Vorfall sowie den mutmaßlich geschädigten Jugendlichen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen erhielt das Polizeihauptrevier Stralsund den Hinweis, dass im Bereich der Kreuzung Grünhufer Bogen/Vogelsangstraße gegen 19:30 Uhr ein Radfahrer mit einem Feuerlöscher auf Passanten und Fahrzeuge sprüht. Dabei soll der Tatverdächtige einen Jugendlichen auf seinem Fahrrad beim Überqueren der Kreuzung direkt in das Gesicht gesprüht haben und anschließend in Richtung An der Stadtkoppel geflohen sein. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr auffinden. Der vom Tatverdächtigen genutzte und anschließend weggeworfene Feuerlöscher konnte jedoch durch die Einsatzkräfte aufgefunden und sichergestellt werden.

Der gesuchte, tatverdächtige Radfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- zirka 50-60 Jahre alt,

- normale Statur,

- europäischer Phänotyp,

- dunkler Teint,

- dunkle Haare bis zum Nacken,

- bekleidet mit einem dunkelgrünen Pullover und Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere der zirka 16 Jahre alte Jugendliche auf seinem Fahrrad wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Tatverdächtigen bzw. zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Stralsund (Tel. 03831/2890-0), jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache an die Polizei zu wenden.

