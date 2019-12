POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Gestern Abend, gegen 18:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad in die Groninger Straße gerufen. Eine 56-jährige aus Leer befuhr mit ihrem VW Up! die Groninger Straße in Richtung "An der Seeschleuse. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah sie beim Heranfahren an die Kreuzung eine Fahrradfahrerin, die den Radweg der Straße "An der Seeschleuse" nutzte und die Kreuzung an der Groninger Straße geradeaus passieren wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 53-jährige Fahrradfahrerin aus Leer und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Leer - Körperverletzung

Leer - In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Diskothek im Windelkampsweg zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei jungen Frauen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 26-jährige aus Leer die beiden jungen Frauen unvermittelt in das Gesicht geschlagen und mit dem Fuß in die Körperseite getreten. Die beiden Frauen wurden hierdurch leicht verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte die Leeranerin die eingesetzten Beamten. Ihr wurde im Anschluss ein Platzverweis ausgesprochen. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung stehen noch aus. Gegen die 26-jährige wird nun ermittelt.

Weener - Fahren unter Drogeneinfluss

Weener - Am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr, kontrollierte die Polizei den Fahrer eines Skoda Oktavia in der Mühlenstraße. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergaben sich bei dem 31-jährigen Fahrer aus Weener Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Im Inneren des Fahrzeuges fanden die Beamten weiterhin eine geringe Menge Marihuana sowie ein Reizstoffsprühgerät vor. Beides wurde im Folgenden sichergestellt. Gegen den Mann aus Weener wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

