POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Sonntag, 22.12.2019

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Ehrliche Finder ++

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis- Am heutigen Sonntagmorgen gegen 08:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Heisfelderstraße, den Fahrer von einem Pkw der Marke Mercedes. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 36 jährige Fahrer mit Wohnsitz in Moormerland nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt musste untersagt werden und der Pkw Schlüssel wurde zunächst in Verwahrung genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss- Am heutigen Sonntag gegen 01:45 Uhr wurde der Fahrer von einem niederländischen Pkw VW Polo im Bahnhofsring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19 jährige Fahrer mit Wohnsitz in Assen/ Niederlande unter Einfluss von Marihuana stand. Eine Blutprobe war erforderlich und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Niederländer eingeleitet.

Weener/Emden/Leer- Ehrliche Finder- An diesem Wochenende übergaben insgesamt drei ehrliche Finder aufgefundene Geldbörsen mit Bargeld an die Polizei. Die jeweiligen Eigentümer wurden ermittelt und benachrichtigt. In der Folge wurden die Geldbörsen ausgehändigt. So gab am Samstagmorgen ein 21 jähriger Mann aus Weener eine Geldbörse mit 675 Euro bei der Polizeistation Weener ab. Nachfolgend wurde der 29 jährige Verlierer aus Moormerland ermittelt und benachrichtigt. Dieser hatte seine Geldbörse in Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Leeraner Diskothek im Windelkampsweg verloren.

Weiterhin übergab eine 51 jährige Frau aus Emden-Borssum am gestrigen Samstagmorgen eine gefundene Geldbörse an das Polizeikommissariat Emden. Zuvor hatte sie die Geldbörse mit 105 Euro Bargeld im Wykhoffsweg gefunden. Hierzu konnte ein 46 jähriger Mann aus Emden als Eigentümer und Verlierer ermittelt werden.

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr übergab eine 59 jährige Frau aus Weener-Diele eine Geldbörse mit 100 Euro Bargeld an die Polizei in Leer. Eine gute Stunde später konnte auch hier, nach polizeilicher Recherche, die 28 jährige Eigentümerin mit Wohnsitz in Moormerland seitens der Polizei benachrichtigt werden.

