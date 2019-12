Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 25.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Diebstahl aus PKW ++ Verkehrsunfälle ++

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,75 Promille war am Dienstagnachmittag ein 59-jähriger Leeraner mit seinem PKW in der Beethovenstraße unterwegs. Beamte hatten den Mann zu einer Verkehrskontrolle gestoppt. Bereits beim Öffnen des PKW-Fensters nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab den angegebenen Wert. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Den Führerschein des Leeraners konnten die Beamten nicht sicherstellen, weil dieser gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weener - Diebstahl aus PKW

Weener - Während die Fahrerin eines Ford Focus ihr Fahrzeug am Dienstagmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr kurzzeitig in der Mühlenstraße abstellte, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit, um einen Rucksack aus dem PKW zu stehlen. Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zum Fahrzeug, indem er eine Scheibe einschlug. In dem Rucksack befanden sich diverse persönliche Gegenstände, darunter auch zwei Mobiltelefone. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener/ A 31 - Verkehrsunfall

Weener/ A 31 - Zu einem Verkehrsunfall aus der A 31 zwischen den Anschlussstellen Jemgum und Weener in Fahrtrichtung Bottrop kam es heute gegen 00:05 Uhr. Ein 31-jähriger Niederländer war mit einem BMW 5er unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Fahrzeugbereifung ins Schleudern kam. Der BMW prallte zunächst gegen die Außenschutzplanke, geriet schließlich auf die Mittelschutzplanke und schleuderte schließlich zurück auf den Überholfahrstreifen, wo er total beschädigt zum Stehen kam. Der Niederländer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, ehe ein 19-jähriger Bunder mit seinem VW Golf in den BMW prallte. Auch der Bunder blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 15-jähriger Emder mit seinem Motorroller die Larrelter Straße. An der Kreuzung zur Niedersachsenstraße missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem PKW eines 24-Jährigen aus Gütersloh, der bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war. Der Rollerfahrer kam zu Sturz, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. An dem Motorroller entstand Totalschaden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell