Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schmuck aus Wohnung in Wardenburg entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Montag, 14. Oktober 2019, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr, durch ein auf Kipp gestelltes Fenster in eine Wohnung in der Korsorsstraße in Höhe des Wittemoorwegs ein.

Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1222482).

