Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brennende Müllbehälter...

Koblenz (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Koblenz zu insgesamt drei Einsätzen, bei denen unbekannte Täter Müllbehälter in Brand setzten. Gegen 00:03 Uhr und 01:03 Uhr wurde die Polizei über die Brände Im Kreutzchen, hier in Koblenz, informiert. Die Berufsfeuerwehr Koblenz löschte die Müllbehälter. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Koblenz unter der 0261 103-2911 entgegen.

