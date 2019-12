Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

+++ Versuchter Einbruch ++ Trunkenheit im Verkehr +++

Versuchter Einbruch

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Geibelstraße einzudringen. Sie versuchten mehrfach, unter Anwendung von Gewalt, Lagertüren zu öffnen, scheiterten jedoch bei der Tatausführung, so dass es ihnen nicht gelang das Objekt zu betreten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten Kontakt mit der Polizei Emden aufzunehmen.

Trunkenheit im Verkehr

Rhauderfehn - Gegen 05:40 Uhr wurde der Polizei am Samstagmorgen mitgeteilt, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann mit seinem Opel bei einer Discothek in Ihrhove losgefahren sei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug führte zunächst nicht zum Antreffen des PKW. Etwa eine Stunde später, wurde der PKW dann von zwei Beamten der Autobahnpolizei Leer, welche sich auf dem Heimweg vom Dienst befanden, in einem Graben an der Hauptstraße in Rhauderfehn entdeckt. Der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 31-jähriger Mann aus Weener, konnte dann in relativer Nähe zum Fahrzeug angetroffen werden. Eine Überprüfung des Atemalkoholgehalts ergab einen Wert von 0,99 Promille. Aufgrund der festgestellten alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

