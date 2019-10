Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge erneut Ziel der Diebe

Menden (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23.20 Uhr, stellte ein Geschädigter an der Sachsenstraße fest, dass sein dort abgestellter gelber Sprinter aufgebrochen worden war. Die Diebe hatten es auf hochwertige Werkzeuge der Marke Hilti abgesehen. Die Polizei in Menden (Tel.: 02373-9099-0) sucht nun Zeugen des Diebstahls und verdächtige Fahrzeuge, die zum Abtransport der Werkzeuge benutzt wurden.

