Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz in Großenlüder

Fulda (ots)

Mittwoch, 6. März 2019 Medieninformation

Polizeieinsatz in Großenlüder Großenlüder - Wegen des Verdachts einer Bedrohungslage kam es am heutigen Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, zu einem Polizeieinsatz im Martin-Luther-Ring in Großenlüder. Ein 62-jähriger Mann drohte damit, seine Familie erschießen zu wollen. Die Angehörigen alarmierten daraufhin die Polizei. Mehrere Polizeifahrzeuge und Rettungswagen fuhren vor Ort. Zwischen zeitlich gelang es den Mitbewohnern aus dem Haus zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Wie sich nach ersten Erkenntnissen herausstellte, war der Mann im Besitz eines Waffenscheins. Die Einsatzkräfte riegelten den Bereich um das Wohnhaus weiträumig ab. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei konnte den alkoholisierten 62-Jährigen am späten Abend in seiner Wohnung widerstandlos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

