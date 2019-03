Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Maschinenbrand in Eichenzell-Welkers

Fulda (ots)

Eichenzell. Am Donnerstagmorgen (07.03.) kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Brand in einem Industriebetrieb in der Bürgermeister-Ebert-Straße.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sich bei Maschinenarbeiten Magnesiumspäne entzündet, in dessen Folge eine Förderschnecke sowie ein Auffangbehälter in Brand gerieten. Ein 39-jähriger Mitarbeiter zog sich beim Löschvorgang Verbrennungen zu und musste ärztlich versorgt werden. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Der Sachschaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen mit 50.000 Euro beziffert.

Holger Braun, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1013

