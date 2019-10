Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ungebetenen Gast dreimal aus Wohnung geholt/Hochwertiges E-Bike entwendet

Lüdenscheid (ots)

Dreimal holte die Polizei am Mittwoch einen 38-jährigen Bochumer aus der Wohnung einer gleichaltrigen, alkoholisierten Lüdenscheiderin. Die Frau wollte nicht, dass er sich bei ihr aufhielt, ließ den ebenfalls alkoholisierten Mann aber dennoch immer wieder in ihre Wohnung in der Timbergstraße. Jedes Mal folgte der Bochumer dem Platzverweis der Polizei. Als die Polizeibeamten ihn nach dem dritten Einsatz eröffneten, dass er ins Gewahrsam müsse, griff er sie an. Die Beamten überwältigen ihn und brachten ihn ins Gewahrsam. Unterwegs mussten sich die Beamten einen Schwall von Beleidigungen und Beschimpfungen anhören. Die Konsequenz für den 38-Jährigen: Anzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch, Widerstands und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Zwischen Sonntag und gestern durchtrennten unbekannte Diebe die Schließvorrichtung eines Kellerschlosses in einem Mehrfamilienhaus Am Rahmedequell. Aus dem dahinterliegenden Keller stahlen Diebe ein hochwertiges schwarz/blaues E Bike der Marke: Cube Reaction Hybrid Race 500. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades im Wert von mehreren tausend Euro und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell