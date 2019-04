Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Schwarzer BMW X 6 gestohlen

Erwitte (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr und Montag, 10 Uhr einen schwarzen BMW X 6 mit dem Kennzeichen SO-CY 105 von einem Firmengelände an der Soester Straße. Der Wagen hat an der rechten Seite einen frischen Unfallschaden in Form von Kratzspuren und Deformierungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

