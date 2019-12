Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher kommt über Terrassentür

Beute machte ein Unbekannter am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 14 und 19 Uhr hebelte ein Unbekannter an einem Haus in der Eichbühlstraße auf. Im Innern durchsuchte er die Räume nach Brauchbarem. Er fand Bargeld und Schmuck. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Donnerstag in der Eichbühlstraße verdächtige Personen gesehen? - Wer hat am Donnerstag in der Eichbühlstraße verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/1883812 zu melden.

++++++ 2371665

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell