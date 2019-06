Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW-Fahrer verletzt Fußgänger beim Abbiegen (PM Nr.1)

Mannheim (ots)

Am Montagabend befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Mannheim die Kunststraße. Beim Losfahren gegen 18.50 Uhr, um nach links auf den Kaiserring abzubiegen, gab er zu viel Gas. Hierauf kam er vor der Wasserturmanlage nach rechts auf den Gehweg und erfasste einen Fußgänger. Zunächst gemeldete Polizeinotrufe, dass er in eine Menschenmenge gefahren sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Eine Frau, die das Unheil auf sich zukommen sah, konnte sich mit einem Sprung unverletzt in die dortigen Blumenrabatte in Sicherheit bringen. Der 31-jährige Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß eine Beinfraktur und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Friedrichsplatz umgeleitet werden. Am BMW wird der Sachschaden auf zirka 12.000 Euro geschätzt. Die Verkehrsunfallaufnahme Mannheim sucht weitere Zeugen, die Angaben zum ausgeprägten Fahrverhalten des schwarzen BMW 330xd mit ÖHR-Kennzeichen, auch vor dem Unfall, machen können. Diese werden gebeten sich unter 0621/174-4045 bei den Ermittlern zu melden. *mm

