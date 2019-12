Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Aus der Tasche geklaut

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter in Ehingen eine Geldbörse aus der Handtasche.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr hielt sich eine 21-Jährige auf dem Weihnachtsmarkt auf. Ihre Geldbörse mit Geld und persönlichen Dokumenten hatte sie in der Handtasche. Ein Dieb griff zu und stahl die Geldbörse. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen. Die Polizei rät sich vor Taschendieben zu schützen: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite. Nehmen Sie nur so viel Geld mit wie Sie benötigen. +++++2362902 Melissa Hahn / Holger Fink, Telefon 0731 188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell