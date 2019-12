Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Rot gegen die Straßenbahn

Rund 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 22-Jährige gegen 18 Uhr im Egginger Weg. Die Fahrerin bog mit ihrem Mercedes nach rechts in die Königstraße ab. Dabei missachtete sie die rote Ampel, während sich von hinten eine Straßenbahn näherte. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 3.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Straßenbahn beträgt etwa 7.500 Euro.

Viele Verkehrsunfälle sind nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder Überholen falsch. Nun um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei. +++++2362199

