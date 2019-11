Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Straße Hasenkamp ein. Die Tätetr suchten im Haus nach Wertgegenständen. Ob und was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Donnerstag, in den Nachmittagstunden, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße Bredenbrauck ein. Dazu gingen die Täter in den Garten des Hauses und hebelten ein Fester auf, um ins Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag, eine Tür auf und drangen dann in einen Werkstattbereich auf dem Westring ein. In der Werkstatt hebelten sie dann weitere Türen auf und stahlen einen Schranktresor.

Recklinghausen

In der Zeit von Dienstag Nachmittag bis Mittwoch Nachmittag brachen unbekannte Täter einen auf der Castroper Straße geparkten Kleintransporter auf und stahlen daraus ein Metallgestänge.

In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in Werkstatträume auf der Bochumer Straße ein. Die Täter stahlen einen Bürotresor.

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag schoben unbekannte Täter zunächst die Rollläden hoch, brachen dann das dahinter liegende Fenster auf und drangen in eine Gaststätte auf der Recklinghäuser Straße ein. Hier brachen sie einen Geldspielautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf, um dann in ein Schulgebäude auf der Bismarckstraße einzudringen. Hier drangen sie in das Büro des Schulleiters und das Sekretariat ein und stahlen Laptops. Über eine Zwischentür gelangten sie dann in die angrenzenden Räume einer Bäckerei und stahlen einen geringen Bargeldbetrag.

Gladbeck

In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Kreuzstraße ein. Die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen. Ob sie etwa mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

