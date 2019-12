Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeuge verfolgt Dieb

Aggressiv zeigte sich am Mittwoch ein 15-jähriger mutmaßlicher Dieb.

Gegen 11.30 Uhr sah der Zeuge, wie der Jugendliche in einem Geschäft in der Stadtmitte eine Jacke einsteckte. Danach sei er geflüchtet, ohne die Jacke zu bezahlen. Der Mann verfolgte den 15-Jährigen und brachte ihn zurück in den Laden. Als die Polizei den mutmaßlichen Täter mit zur Wache nehmen wollte wehrte er sich und beleidigte die Beamten. Eine Verantwortliche holte den Jungen später bei der Wache ab. Er muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

