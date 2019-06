Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl in Hotel

Braunlage. In der Zeit vom 02.06.2019, 16:00 Uhr bis zum 03.06.2019, 07:30 Uhr, wurde in ein Hotel in Braunlage eingebrochen. Der oder die Täter schlugen zunächst eine Glasscheibe am Hintereingang des Hotels in der Marktstraße ein und konnten dann die Tür öffnen. Im Hotel entwendeten der oder die Täter dann insgesamt mehrere Tausend Euro Bargeld, darunter etwa 1000 Euro in Münzgeld, welches zum Teil in banküblichen Rollen gerollt war. Bei dem Münzen in Rollen handelte es sich zu großen Teilen um 1-Euro-Münzen.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

