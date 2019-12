Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsdiebstahl auf Baustelle am Priesterseminar (23/0912)

Speyer (ots)

07.12 - 09.12.2019, 16:00 - 07:20 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum Samstagnachmittag bis Montagmorgen auf das im Einfahrtsbereich (Remlingstraße) offene Gelände der Wohnsiedlungsgroßbaustelle "Wohnen am Priesterseminar". In den Tiefgaragen mehrerer im Rohbau befindlicher Mehrfamilienhäuser hebelten sie verschlossene Lagerräume verschiedener Baustellenfirmen auf und entwendeten dort lagerndes Inventar (Baustellenwerkzeug, Baumascheinen). Der Gesamtschaden dürfte im unteren 5-stelligen Euro-Bereich liegen. Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Gegenstände dürften die Täter vermutlich mit einem Transportfahrzeug von der Remlingstraße aus auf die Baustelle gefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

