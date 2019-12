Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall unter Alkoholeinfluss, Flucht und Verkehrsgefährdung

Mutterstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr hat ein 60-jähriger Autofahrer aus Mutterstadt gleich mehrere Verkehrsstraftaten begangen. Zuerst bog er aus der Fohlenweide nach rechts auf die L 524 in Richtung Mutterstadt ab, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt den von links kommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 60-jährige floh von der Unfallstelle, indem er wendete und zurück in die Straße An der Fohlenweide fuhr. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und gefährdete einen entgegenkommenden Roller und einen Pkw, die einen erneuten Unfall nur durch schnelles Ausweichen verhindern konnten. Kurze Zeit später kam der Mann jedoch zur Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei machte er einen freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,86 Promille. Er musste die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen worden ist. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Außerdem ist sein Führerschein beschlagnahmt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.

