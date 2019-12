Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Kleinkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs (18/0812)

Speyer (ots)

08.12.2019, 14:15 Uhr

Ein 16-jähriger Speyerer wurde am Sonntagmittag in der Herdstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er dort auf einem Peugeot-Motorroller fahrend festgestellt wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Jugendliche lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für die Inbetriebnahme des Motorrollers war er nicht. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, musste er seinen Roller unter polizeilicher Aufsicht an seine Wohnanschrift schieben. Dort wurde die Mutter über den "Vorfall" in Kenntnis gesetzt und der Fahrzeugschlüssel an diese ausgehändigt.

