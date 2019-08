Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Frontalzusammenstoß

PI Linz (ots)

53572 Unkel, L 252 Am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der L 252 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 53jähriger Fahrzeugführer aus Windhagen befuhr mit seinem Pkw die L 252 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Bruchhausen. In einer langgezogenen Rechtkurve verlor er aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Fahrzeug und geriet im Scheitelpunkt der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 27jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht und deren 27jährige Beifahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

