Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in Speyer (21/0812)

Speyer (ots)

08.12.2019, 19:00 - 20:00 Uhr

Am Sonntag wurde in der Zeit von 19:00 - 20:00 Uhr eine Standkontrolle mit Schwerpunkt Fahrradkontrollen am St.-Guido-Stifts-Platz eingerichtet. Hierbei wurden sowohl allgemeine als auch anlassabhängige Verkehrskontrollen mit Fahrradfahrern durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei sechs Verstöße aufgrund fehlender oder nicht eingeschalteter lichttechnischer Einrichtungen geahndet. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere in der dunklen Jahreszeit eine ordnungsgemäße Beleuchtung am Rad nicht nur vorgeschrieben, sondern im Sinne der eigenen Sicherheit im Straßenverkehr unverzichtbar ist. Vor diesem Hintergrund wird auch in den nächsten Wochen mit weiteren Fahrradkontrollen im Hinblick auf das Vorhandensein sowie die Funktionstüchtigkeit einer Beleuchtungseinrichtung zu rechnen sein.

