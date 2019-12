POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 31.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl auf Firmengelände ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Polizeibeamte beleidigt ++

Leer - Diebstahl auf Firmengelände- In der vergangenen Nacht gegen 00:50 Uhr beschädigten zwei Leeraner im Alter von 23 und 33 Jahren die Umzäunung von einem Lebensmittel-Großmarkt in der Benzstraße. Im Anschluss entwendeten beide Täter im Außenlagerbereich diverse Lebensmittel im Wert von 50 Euro. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Die Sicherheitsfachkraft konnte die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festhalten. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Detern- Fahren ohne Fahrerlaubnis- Am gestrigen Montagmittag gegen 11:40 Uhr geriet ein 32 jähriger Mann aus Detern mit seinem Pkw Ford Fiesta in der Deterner Straße in eine Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen und nicht versichert war. Ferner war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde vor Ort sofort untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden- Polizeibeamte beleidigt - Am gestrigen Montagabend gegen 19:20 Uhr verhielt sich ein 25 jähriger Mann mit Wohnsitz in Dortmund sehr frevelhaft vor dem Eingang von einem Discounter in der Auricher Straße. Polizeibeamte versuchten die jungen Mann zur Ordnung zu rufen und wurden sofort mit beleidigenden Worten und Sprüchen empfangen. Die Aufforderung sich auszuweisen schlug der stark alkoholisierte Mann ebenfalls sofort in den Wind. Eine Identitätsfeststellung auf der Wache und der Gewahrsam in einer Zelle der Polizei war erforderlich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

