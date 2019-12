Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Heckscheibenwischer geparkter Autos beschädigt bzw. abgerissen Wer hat die Täter beobachtet ? Hinweise an die Polizei

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mindestens an sechs in der Mathias-Hess-Straße abgestellten Autos rissen in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter die Heckscheibenwischer sowie in einem Fall einen Außenspiegel ab. Bislang konnte noch nicht mit allen Geschädigten Kontakt aufgenommen werden; die Beamten des Polizeireviers Wiesloch schließen zudem nicht aus, dass weitere Autos in der Mathias-Hess-Straße oder gar im Stadtgebiet beschädigt wurden.

Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind noch nicht möglich. Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

