POL-MA: Mannheim: Büroräume von Unbekannten heimgesucht - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag brachial Zugang zu Büroräumlichkeiten eines Kulturzentrums in der Hafenstraße.

Mehrere Türen wurden aufgebrochen und teils massiv beschädigt. Der Sachschaden an den Türen dürfte ersten Feststellungen zufolge mehrere tausend Euro betragen.

In einem Büro öffneten sie einen Tresor und entnahmen eine Geldkassette, in der sich rund 500 Euro befanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag, ca. 1 Uhr und Sonntagmittag, etwa 12 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, mitzuteilen.

