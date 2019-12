Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Beim Abbiegen vom Wilhelm-Wundt-Platz in die Angelstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau missachtete am Sonntag kurz vor 19 Uhr ein 34-jähriger VW Golf-Fahrer die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrers und löste den Zusammenstoß aus. Glücklicherweise wurden die Beteiligten nicht verletzt. An den Autos entstand Schaden von je 6.000 Euro. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

