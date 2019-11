Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Fahrzeuge aufgebrochen

Rheine (ots)

Auf einem Firmengelände an der Riesenbecker Straße sind in der Nacht zum Donnerstag (21.11.2019) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen bzw. beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.00 Uhr, in dem Bereich Riesenbecker Straße/Saerbecker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die unbekannten Täter waren auf dem Firmenareal zu mehreren Fahrzeugen gegangen und hatten diese aufgebrochen. Dabei entstanden an den Wagen Sachschäden. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Werkzeuge. Eine detaillierte Auflistung wird noch erfolgen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

