Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bäckereieinbruch in der Hauptstraße Polizei sucht dringend Zeugen

Heidelberg (ots)

Bargeld in aktuell noch nicht bekannter Höhe fielen bislang unbekannten Tätern bei einem Bäckereieinbruch in der Nacht zum Montag in der Hauptstraße - zwischen Neugasse und Akademiestraße - in die Hände. Eine Bedienstete wurde kurz nach 3 Uhr auf die einen Spalt breit stehende Eingangstüre aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Zwei von drei Kassen im Verkaufsraum hebelten die Einbrecher auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Aus einem Schrank im Büro ließen die Unbekannten weiteres Bargeld mitgehen. Die Überprüfungen der Polizei dauern momentan noch an.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder auf die Täter aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

