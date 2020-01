Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Französischer Staatsbürger ohne Führerschein in Pirmasens unterwegs; Tochter erscheint auf Dienststelle, gegen sie besteht Haftbefehl:

Pirmasens (ots)

Am 18.01.2020 um 10.25 Uhr konnte bei der Verkehrskontrolle eines 39-jährigen Franzosen in der Zweibrücker Straße, Pirmasens festgestellt werden, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis in Deutschland unterwegs war. Zudem wies der Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln auf, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt. Durch die Tochter des 39- Jährigen wurde der Fahrzeugschlüssel wenige Stunden später in Empfang genommen. Bei einer Überprüfung der 21-jährigen Tochter konnte allerdings festgestellt werden, dass gegen sie ein Haftbefehl besteht. Durch die Zahlung eines dreistelligen Geldbetrages unterblieb die Verhaftung.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

