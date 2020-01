Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Dahn (ots)

Eine Sachbeschädigung an Pkw wurde von der Polizei Dahn am 18.01.2020 aufgenommen. In der Sportplatzstraße in Dahn hat ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Mercedes auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dahn unter 06391-9160

